​ЭСК не нашла ошибок арбитра Любимова в матче «Сочи» - «Ахмат»

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела четыре эпизода матча чемпионата России между «Сочи» и «Ахматом», на котором работала бригада Артёма Любимова. Выводы ЭСК приводятся на сайте Российского футбольного союза.

Все решения Артёма Любимова признаны верными. По мнению ЭСК:

- Рефери правильно не удалил игрока «Сочи» Сергея Терехова в начале игры (движение ноги признано больше естественным, с отсутствием акцентированного движения);

- Судья правильно удалил тренера «Ахмата» Андрея Талалаева (имея предупреждение, он продолжал вмешиваться в работу судей, проявляя неуважение);

- Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота «Сочи» в начале второго тайма (ни один повтор не позволил определить очевидность контакта мяча с рукой. Даже если контакт был, он не наказывается, поскольку движение руки было естественным, и она находилась близко к телу);

- Рефери правильно не назначил пенальти в ворота «Сочи» на 62-й минуте (игрок «Ахмата» сам инициировал контакт, а его соперник совершал беговое движение. При этом контакт руки со спиной был незначительным, игрок атаки преувеличил последствия).

Напомним, что «Сочи» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1.