​ЭСК нашла грубую ошибку арбитра Москалёва в матче «Урал» - «Краснодар»

Пресс-служба Российского футбольного союза обнародовала итоги последнего заседания экспертно-судейской комиссии. Среди прочего, ЭСК рассмотрела два ключевых эпизода в матче между «Уралом» и «Краснодаром» в рамках третьего тура чемпионата России.

В начале игры Владимир Москалёв не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Краснодара». Решение признано правильным. ЭСК мотивирует это тем, что рука при повороте тела Сергея Бородина находилась в естественном положении. Такую позицию поддержало большинство членов комиссии.

А вот решение Владимира Москалёва о назначении пенальти в ворота «Урала» на 70-й минуте признано ошибочным. В действиях Алексея Ионова наблюдаются элементы симуляции. Голкипер убирал руки, а атакующий игрок начал падать ещё до контакта.

Напомним, что «Краснодар» обыграл «Урал» со счётом 3:1.