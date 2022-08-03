​Вилков объяснил, почему идея с платными обращениями в ЭСК – правильная

Михаил Вилков, который в своё время работал на матчах чемпионата России в качестве арбитра, поделился своими мыслями по поводу идеи о платных обращениях в экспертно-судейскую комиссию.

Как известно, суть идеи заключается в том, чтобы за каждое обращение клуб вносил депозит. При этом сумма возвращалась в клуб, если ЭСК признала решение арбитра ошибочным.

«Давно пора это сделать. Потому что пишут на всё, что ни попадя, на ауты, на заступы, на всё остальное. В экспертно-судейской комиссии люди работают, так сказать, уважаемые, занятые. Зачем им разбирать по 100 моментов после каждого тура», - слова Вилкова приводит на своих страницах «Всё Про Спорт».

Стоит сказать, что экспертно-судейская комиссия действительно рассматривает большое количество решений арбитров после каждого тура Российской премьер-лиги. При этом далеко не всегда выводы ЭСК ставят точку в спорах в футбольных кругах.