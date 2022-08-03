​Канчельскис раскритиковал идею о платных обращениях в ЭСК

Чтобы клубы более избирательно относились к подаче обращений в экспертно-судейскую комиссию по поводу тех или иных судейских решений, такие обращения могут стать платными. Идея заключается в том, чтобы клуб вносил депозит за каждый эпизод, а дальше всё зависело от решения ЭСК: если рефери ошибся – клуб получает деньги обратно, если рефери прав – деньги не возвращаются.

По поводу этой идеи высказался Андрей Канчельскис, который в своё время выступал за сборную России. Экс-футболист назвал эту идею «небольшой наглостью».

«У нас многие клубы на грани выживания, особенно в нижней части таблицы. Считают каждую копейку, а тут их хотят дополнительно обирать за то, что и так предусмотрено. Цель - дополнительно заработать, а не развитие футбола», - высказался Канчельскис для sport24.

Стоит сказать, что после каждого тура Российской премьер-лиги ЭСК по обращению клубов изучает целый ряд моментов и даёт вердикт по судейским решениям.