​Акинфеев: «Мужики плачут»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы футболисток сборной России. Видео было опубликовано на канале национальной команды в YouTube.

В одном из вопросов Акинфеева попросили рассказать, что заставляет его краснеть, плакать и злиться.

«Я сентиментальный человек, я могу пустить слезинку, переживая радость и горе. Это нормально. Говорят, мужики не плачут? Плачут.

Что заставляет меня краснеть? Наверное, какой-то поступок, действие. Если на поле кричишь, с судьёй ругаешься, то понимаешь, что это смотрит твоя семья. После игры я им всем отписываю и извиняюсь, хотя понимаю, что уже ничего не вернуть назад.

А разозлить меня может несправедливость какая-то. Такое часто в жизни бывает. В школе в моём классе была немножко больная девочка, которую обижали ребята из параллельного класса. Им доставалось. Не кулаками, конечно, но пинками я их хорошо гонял», - высказался Акинфеев.