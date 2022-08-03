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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Акинфеев: «Мужики плачут»

03 Августа 2022 • 14:45 Комментировать

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы футболисток сборной России. Видео было опубликовано на канале национальной команды в YouTube.

В одном из вопросов Акинфеева попросили рассказать, что заставляет его краснеть, плакать и злиться.

«Я сентиментальный человек, я могу пустить слезинку, переживая радость и горе. Это нормально. Говорят, мужики не плачут? Плачут.

Что заставляет меня краснеть? Наверное, какой-то поступок, действие. Если на поле кричишь, с судьёй ругаешься, то понимаешь, что это смотрит твоя семья. После игры я им всем отписываю и извиняюсь, хотя понимаю, что уже ничего не вернуть назад.

А разозлить меня может несправедливость какая-то. Такое часто в жизни бывает. В школе в моём классе была немножко больная девочка, которую обижали ребята из параллельного класса. Им доставалось. Не кулаками, конечно, но пинками я их хорошо гонял», - высказался Акинфеев.

 


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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