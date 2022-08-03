Мантуан приступил к работе в общей группе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан, арендованный российским коллективом у «Коринтианса», приступил к тренировкам в общей группе. Бразилец восстанавливался после повреждения, полученного шестого июля во время поединка за свою предыдущую команду.

21-летний игрок является воспитанником «Коринтианса». В санкт-петербургский «Зенит» он попал благодаря тройной аренде, в рамках которой Густаво и вратарь Иван перебрались в Россию, а Юри Албертом оказался в Бразилии.

Стоит отметить, что в 43 предыдущих встречах за свою команду Мантуан смог забить шесть мячей и отдал одну голевую передачу.