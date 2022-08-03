Адиев может стать главным тренером «Урала»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в ближайшее время может возглавить «Урал». «Спорт-экспресс» отмечает, что это случится в том случае, если Игорь Шалимов будет уволен со своего поста.

Адиева считают одним из главных кандидатов на пост наставника екатеринбургского коллектива. 45-летний специалист с апреля 2022 года тренирует казахскую национальную команду. Ранее он работал в «Ахмате», «Анжи», «Чайке» и других клубах.

Игорь Шалимов возглавляет «Урал» с августа 2021 года. На старте нового сезона «шмели» потерпели три поражения на старте под руководством 53-летнего специалиста.