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«Рубин» хотел продать Хакшабановича в шотландский клуб

03 Августа 2022 • 14:03 Комментировать

Казанский «Рубин» в летнее трансферное окно пытался продать полузащитника Сеада Хакшабановича в шотландскую команду. По данным «Спорт-Экспресс», игрок должен был перебраться в «Селтик».

Казанцы предложили игрока «кельтам», которым всего года назад за пять миллионов евро продали защитника Карла Старфельта.

Что же касается «Селтика», то команда отказалась от идеи приобретения еще одного футболиста из казанского коллектива. Всему виной – сложности, с которыми может столкнуться действующий чемпион Шотландии при осуществлении финансовых операций.

Год назад «рубиновые» приобрели игрока за 6.5 миллионов евро у шведского «Норчепинга». Сейчас игрок поддерживает форму в своем бывшем клубе – «Хальмстаде».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин РПЛ Сеад Хакшабанович Первая лига
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