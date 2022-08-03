​Акинфеев рассказал, почему ушёл из сборной России

На канале сборной России в YouTube было опубликовано видео, на котором Игорь Акинфеев отвечает на вопросы представительниц женской сборной. У голкипера ЦСКА ожидаемо спросили, почему он решил завершить выступления за национальную команду после чемпионата мира 2018 года.

«Во-первых, у меня было две травмы, я уже говорил. Во-вторых, я хотел сконцентрироваться на ЦСКА. В сборной у меня было всё – чемпионаты Европы, мира. Я посчитал на тот момент, что я этой команде отдал всё полностью.

Позже появились Матвей Сафонов и другие. Я хотел, чтобы плеяда молодых вратарей себя лучше раскрыла в качестве лидеров сборной. Глупо держать место до 36-37 лет, никому не давая шансов и понимая, что кто-то сильнее тебя», - сказал Акинфеев.