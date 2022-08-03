Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью корреспондентуКопачеву Евгению опроверг новость о том, что главный тренер Игорь Шалимов будет отправлен в отставку в случае поражения в матче 4-го тура РПЛ от «Спартака».

«Я слухи не комментирую! Мало ли, что написали. Я с «Матч ТВ» не общался, никому не говорил, что Шалимова могут после игры со «Спартаком» уволить. Он готовит команду к игре. Не читайте российские газеты по утрам», — сказал Иванов.

Сегодня, 3 августа, «Матч ТВ» написал о том, что для Шалимова игра со «Спартаком» может стать последней в качестве наставника «Урала». Команда из Екатеринбурга после трёх туров не набрали ни одного очка и замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Встреча «Урал» - «Спартак» состоится 6 августа в Екатеринбурге на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.