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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» Иванов назвал слухами возможную отставку Шалимова в случае поражение от «Спартака» эксклюзив

03 Августа 2022 • 13:23 Комментировать (3)
Урал
...
Спартак Москва
06.08 15:00
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению опроверг новость о том, что главный тренер Игорь Шалимов будет отправлен в отставку в случае поражения в матче 4-го тура РПЛ от «Спартака».

«Я слухи не комментирую! Мало ли, что написали. Я с «Матч ТВ» не общался, никому не говорил, что Шалимова могут после игры со «Спартаком» уволить. Он готовит команду к игре. Не читайте российские газеты по утрам», — сказал Иванов.

Сегодня, 3 августа, «Матч ТВ» написал о том, что для Шалимова игра со «Спартаком» может стать последней в качестве наставника «Урала». Команда из Екатеринбурга после трёх туров не набрали ни одного очка и замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Встреча «Урал» - «Спартак» состоится 6 августа в Екатеринбурге на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Игорь Шалимов Григорий Иванов РПЛ
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