«Я слухи не комментирую! Мало ли, что написали. Я с «Матч ТВ» не общался, никому не говорил, что Шалимова могут после игры со «Спартаком» уволить. Он готовит команду к игре. Не читайте российские газеты по утрам», — сказал Иванов.
Сегодня, 3 августа, «Матч ТВ» написал о том, что для Шалимова игра со «Спартаком» может стать последней в качестве наставника «Урала». Команда из Екатеринбурга после трёх туров не набрали ни одного очка и замыкает турнирную таблицу РПЛ.
Встреча «Урал» - «Спартак» состоится 6 августа в Екатеринбурге на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.