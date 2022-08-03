Натхо включил РПЛ в число лучших европейских чемпионатов

Полузащитник сербского «Партизана» Бибрас Натхо, известный по выступлениям за казанский «Рубин» и московский ЦСКА, высказался насчет уровня футбола в чемпионате России.

«В последние годы уровень РПЛ упал из-за пандемии, но это не страшно. Несмотря на это, чемпионат России до сих пор является одним из сильнейших в Европе», - передает слова футболиста Sport24.

Натхо защищал цвета «Рубина» с 2010 по 2013 год, а за «армейцев» выступал с 2014 по 2018 год. Вместе с московским коллективом полузащитник стал чемпионом Премьер-лиги в сезоне-2015/2016.

За «Партизан» Бибрас играет с 2019 года. Его контракт рассчитан до конца следующего года.