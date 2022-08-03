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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Потенциальный новичок ЦСКА прибыл в Москву для подписания контракта

03 Августа 2022 • 06:52 Комментировать

Бразильский фланговый защитник Мойзес прибыл в столицу России – Москву. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, прикрепив фотографию «Москва Сити».

Ожидается, что 27-летний легионер в скором времени пройдет медицинское обследование в ЦСКА, после чего подпишет трудовой договор с «армейским клубом». Столичный гранд собирается арендовать защитника у «Интернасьонала» до конца следующего года. Сумма сделки оценивается в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Мойзес провел в составе бразильского коллектива 18 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Мойзес
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