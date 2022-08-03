Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-арбитр Хусаинов выступил против ВАР

03 Августа 2022 • 05:58 Комментировать

Бывший российский футбольный арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с журналистами заявил, что выступает против системы ВАР.

Хусаинов сказалRT, что лично он против этой системы, ведь это уже совсем другой футбол. Экс-рефери отметил, что если ВАР всё же будет работать, то арбитрам необходимо обязательно проходить подготовку для того, чтобы переговоры проходили быстро и чётко.

«В качестве примера можно вспомнить матч между «Спартаком» и «Сочи», когда судьи допустили много ошибок, а работавший на ВАР Алексей Еськов вообще закончил с футболом», - добавил Хусаинов.

Напомним, что многие российские команды в последнее время часто критикуют работу судей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Судейство Сергей Хусаинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
06:37 · Россия. Премьер-лига
Сутормин назвал задачу «Зенита» в РПЛ
06:19 · Россия. Премьер-лига
Промес не ждёт лёгкой прогулки для «Спартака» в Екатеринбурге
05:58 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр Хусаинов выступил против ВАР
05:53 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не оштрафует Баринова за удаление в матче с «Зенитом»
02:04 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, как однажды поужинал с тренером «Спартака»
02 Августа
23:48 · Россия. Премьер-лига
Агент полузащитника сборной Израиля рассказал о переговорах с «Динамо» эксклюзив
23:32 · Россия. Премьер-лига
Журавель: «Федун - это треш»
23:02 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Дивееву нужен помощник»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Галямин: Алипу нужно перейти в другой клуб
21:21 · Россия. Премьер-лига
Кержаков посетит тренировку ЦСКА
21:11 · Россия. Премьер-лига
Журавель заявил, когда «Зенит» оформит чемпионство
21:02 · Россия. Премьер-лига
Журавель: «Локомотив» — это машина, которая едет на трёх колесах
20:43 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает, что «Спартак» стал показывать зрелищный футбол
20:32 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Никто из российских игроков «Спартака» не готов к Европе
20:20 · Россия. Премьер-лига
Журавель: «Факел» хочет построить новый современный стадион
Все новости
Рекомендуем