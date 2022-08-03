Экс-арбитр Хусаинов выступил против ВАР

Бывший российский футбольный арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с журналистами заявил, что выступает против системы ВАР.

Хусаинов сказалRT, что лично он против этой системы, ведь это уже совсем другой футбол. Экс-рефери отметил, что если ВАР всё же будет работать, то арбитрам необходимо обязательно проходить подготовку для того, чтобы переговоры проходили быстро и чётко.

«В качестве примера можно вспомнить матч между «Спартаком» и «Сочи», когда судьи допустили много ошибок, а работавший на ВАР Алексей Еськов вообще закончил с футболом», - добавил Хусаинов.

Напомним, что многие российские команды в последнее время часто критикуют работу судей.