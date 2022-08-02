​Данни сыграет за «Зенит» против «Спартака» в матче ветеранов

Через месяц ветераны «Зенита» и «Спартака» проведут ответный матч. За питерскую команду сыграет экс-капитан «сине-бело-голубых» Мигель Данни. Информацию подтвердил сам 38-летний португалец, чьи слова приводит «Чемпионат». Данни отметил, что он был счастлив получить приглашение на такой матч.

Мигель Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. За этот период португалец провёл за питерцев 255 официальных матчей. В них Данни записал на свой счёт 68 голов и 73 результативных паса на партнёров.

Напомним, что в первом матче между ветеранами «Зенита» и «Спартака» питерцы победили со счётом 2:0. Голы забили Роман Широков и Александр Кержаков.