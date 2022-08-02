​Президент «Оренбурга» ответил на вопрос о возможном приглашении Кокорина

Василий Еремякин, занимающий должность президента «Оренбурга», ответил на вопрос о возможном приглашении в клуб форварда Александра Кокорина.

Напомним, что Кокорину не удалось заиграть в Италии – его трансфер в «Фиорентину» стал провальным. Ходят слухи, что итальянский клуб продолжает с россиянином переговоры о расторжении трудового соглашения.

«В «Оренбурге» даже не было мыслей о подписании этого игрока. Такая тема не поднималась в клубе, чего говорить о предложении», - высказался Еремякин о Кокорине, отвечая на вопрос sport24.

Напомним, что в этом году «Оренбург» вернулся в Российскую премьер-лигу. В трёх прошедших турах команда смогла раздобыть три зачётных балла.