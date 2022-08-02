​Радимов: «Самые стабильные команды в России – «Зенит» и «Спартак»

Владислав Радимов, который возглавляет «Зенит-2», отметил качество состава московского «Спартака».

«Состав у «Спартака» наряду с «Зенитом» один из сильнейших в лиге», - высказался Радимов, слова которого на своих страницах приводит sport24.

Радимов отметил проблемы с составами, которые наблюдаются у «Локомотива», ЦСКА, «Динамо» и «Спартака», и сделал следующий вывод: «Самые стабильные команды в России - «Зенит» и «Спартак».

Увиденное в трёх стартовых турах наталкивает Радимова на мысль о том, что с такой игрой «Спартак» составит конкуренцию «Зениту», становившемуся чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. Радимов также сказал, что с таким составом «Спартак» не должен занимать десятое место в РПЛ, как было в прошлом сезоне.