Поговаривают, что в ближайшее время из «Аякса» в ЦСКА переберётся защитник Лисандро Магальян. Впрочем, агент Аугустин Гамарник, представляющий интересы аргентинского футболиста, в переписке с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым сообщил, что информация о скором приезде Магальяна в расположение ЦСКА не является правдивой.

Любопытно, что другим СМИ агент Лисандро Гамальяна подтвердил близость сделки. Вероятно, мы можем наблюдать какие-то агентские игры.

Отметим, что Лисандро Магальян за последние годы трижды уходил из «Аякса» в аренду.