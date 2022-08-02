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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Хачатурянц может получить право на выкуп доли в «Спартаке»

02 Августа 2022 • 16:47 Комментировать

В последние дни в футбольном обществе активно обсуждается возможный уход Леонида Федуна из управления «Спартаком». Сам Федун опровергал слухи, но было бы странно, если бы он подтвердил их до того, как вопрос будет полностью закрыт. Кандидатом номер один на должность руководителя «Спартака» называется Ашот Хачатурянц, который недавно оставил пост президента Российской премьер-лиги. Как стало известно «РБК», в переговорном процессе обсуждалась возможность получения Хачатурянцем опциона на выкуп доли акций в «Спартаке».

Напомним, что в последние годы фанаты «Спартака» регулярно критикуют Леонида Федуна.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ашот Хачатурянц
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