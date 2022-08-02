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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент предположил, когда Мантуан дебютирует за «Зенит»

02 Августа 2022 • 16:38 Комментировать

Полузащитник Густаво Мантуан пока ещё не дебютировал за «Зенит». Дело в том, что бразильский футболист переходил в стан чемпиона России последних лет с травмой. По поводу состояния Мантуана высказался его агент – Луис Фернандо Гарсия.

По словам Гарсии, восстановлением Мантуана занимаются представители медицинского штаба «Зенита», которые держат ситуацию под контролем.

«Я тут не специалист, но, думаю, он сможет сыграть в августе», - высказался агент, отвечая на вопрос sport24.

Напомним, что 21-летний Густаво Мантуан был арендован «Зенитом» на сезон 2022/2023. Питерский клуб будет иметь право выкупить бразильца следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Густаво Мантуан
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