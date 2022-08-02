​Глава РПЛ оценил старт работы системы Fan ID

На прошлой неделе в РПЛ прошли первые матчи, для посещения которых требовался так называемый электронный паспорт фаната. На этих играх наблюдалась низкая посещаемость, что спровоцировало новую волну разговоров о том, не стоит ли пересмотреть закон о Fan ID.

В поводу ситуации высказался Александр Алаев, который в настоящий момент исполняет обязанности главы РПЛ.

«РПЛ видит необходимость в проведении дополнительных консультаций с инициаторами её введения - органами федеральной власти - и продолжении диалога с болельщиками», - высказался Алаев, оценивая начало работы системы.

По словам Алаева, которые приводит ТАСС, для РПЛ является приоритетом задача по выстраиванию механизма, который будет устраивать все стороны. РПЛ собирается выступать посредником в этом процессе.