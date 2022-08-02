Червиченко – о побеге Варелы: «Ничего удивительного, бразильские клубы – отпетое жульё»

Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака», дал комментарий по ситуации с Гильермо Варелой. Уругвайский футболист, по сути, сбежал из «Динамо» во «Фламенго». «Бело-голубые» сообщали, что клуб не согласовывал трансфер, то есть Варела, очевидно, приостановил действие контракта за счёт поправки ФИФА. При этом ранее футболист говорил о намерении провести сезон в Москве.

Давая комментарий для sport24, Червиченко заявил, что ситуация с Варелой его не удивила.

«Бразильцы - главные аферисты футбольного мира. Нет ничего удивительного, что их клубы воруют игроков из РПЛ. Это отпетое жульё. У них вся страна сплошной ходячий преступный мир: от фавел до самого верха», - высказался бывший президент «Спартака».

Добавим, что в «Динамо» Гильермо Варела провёл два сезона.