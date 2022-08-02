​В ЦСКА переходит защитник из «Аякса»

В ближайшее время оборонительная линия ЦСКА получит усиление. В московский клуб из «Аякса» переходит защитник Лисандро Магальян. По данным «Спорт-Экспресса», 28-летний аргентинец согласился на трансфер и в скором времени вылетит в российскую столицу для заключения трудового соглашения с «армейцами».

В «Аяксе» Лисандро Магальян оказался ещё в начале 2019 года. С тех пор аргентинский футболист трижды отправлялся в аренду – в «Алавес», «Кротоне» и «Андерлехт».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Лисандро Магальяна в 2,5 миллиона евро.

После трёх туров ЦСКА входит в группу лидеров РПЛ вместе с «Зенитом» и «Спартаком».