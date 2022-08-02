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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов оценил посещаемость РПЛ после введения Fan ID эксклюзив

02 Августа 2022 • 13:48 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов в интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о посещаемости РПЛ после введения Fan ID.  

Насколько мне известно, в Москве и Санкт-Петербурге ещё не начал действовать Fan ID.

Вопрос в том и заключается, что пока он не начал действовать, а на футбол стало ходить в разы меньше.

Относиться к электронному паспорту болельщика можно по-разному. Но, я за то, чтобы стадионы были полными на нашем футболе. Просто, чтобы было как можно больше болельщиков. А как относиться к нему, если приняли? Его ведь не отменят?

Заболотный после матча с «Сочи» заявил, что стадион стал похож на театр, вы согласитесь?

Конечно, когда приходят фанаты, они создают определённую атмосферу, которая помогает футболистам. Мне кажется, что остальным болельщикам интереснее смотреть, когда идёт активная поддержка своей команды. Сейчас всё тише спокойнее, другая атмосфера на стадионе.

После трёх туров РПЛ определились лидеры чемпионата. «Зенит», «Спартак» и ЦСКА имеют по семь очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Евгений Бушманов fan id
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