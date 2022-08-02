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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Федун делает благое дело, но опирается на иностранцев, а они хотят развала нашей страны» эксклюзив

02 Августа 2022 • 12:03 Комментировать (1)

Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный скорый уход из московского «Спартака» Леонида Федуна и вероятное назначение на пост президента клуба бывшего руководителя РПЛ Ашота Хачатурянца.

- Федун отдал «Спартаку» много времени и вложил в него много денег. Как бы то ни было, клуб при нём становился чемпионом. Единственное, не было у Федуна хорошего штаба, который работал бы на него. Не знаю, как он набирал туда людей, – или сам, или с подачи своей супруги, ели ещё как-то.

Не каждый человек сегодня возьмётся спонсировать такой клуб. Это не «Оренбург» и даже не «Торпедо», ответственность огромная. «Спартак» всегда был большим клубом, это действительно народная команда. Но, как я уже сказал, Федун брал в свой штаб тех людей, которые работали нерентабельно.

Не думаю, что у Хачатурянца есть столько денег, чтобы он в одиночку спонсировал такой клуб. Скорее всего, он возглавит совет директоров, но за ним будет стоять какая-то большая группа, большой бизнес – вполне возможно, останется тот же «Лукойл». Все крупные московские клубы спонсируются большими структурами: «Зенит» – Газпромом», «Локомотив» – РЖД, «Динамо» – ВТБ, ЦСКА – ВЭБом.

Я отношусь к Федуну с уважением. Человек взял на себя такой груз, и он тратит свои деньги здесь, а не вывозит их за границу. Он кормил и кормит многих футболистов и их детей, благое дело человек делает. Но всегда опирается почему-то на иностранцев, а мы понимаем, что они хотят развала нашей страны. Во всех структурах – в спорте, в искусстве, в науке – везде они будут мешать. Поэтому я не верю ни единому слову иностранцев, которые сейчас приезжают в Россию. Они сначала кричат, как сильно любят нашу страну, а потом разбегаются, как крысы с корабля.

Ещё Федуну мешает, что постоянно из-под него люди в клубе жалуются на судейство, и часто доходит до смешного. Люди сами подставляют своего руководителя. В «Факеле» правильно решили, что не будут высказываться о судействе. Воронежу есть что на что силы тратить – им надо думать, как не вылететь из высшей лиги. У них хорошая команда, но финансовые возможности, прямо скажем, небольшие.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Чемпионат России РПЛ Артём Хачатурян Павел Стипиди
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