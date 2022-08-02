Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги третьего тура РПЛ.

- Какие матчи в прошедшем туре вам понравились?

- По зрелищности, конечно, «Факел» - «Динамо». Там был такой лихой сюжет и концовка, футбол был атакующий, забито много мячей, была интрига. А по содержанию понравился матч «Зенит» - «Локомотив».

- «Факел» удивил своей игрой?

- Я смотрел его первую встречу, когда воронежский клуб горел 0:2 и сыграл в итоге 2:2. Команда атакующая, играет в открытый футбол. Удивило начало второго тайма с «Динамо», когда они за минуту забили два мяча. Это был шок.

- Как вам игра «Динамо» при новом тренере Славише Йокановиче?

- Пока идет становление, притирка. Разница между прошлогодним «Динамо» и нынешним пока чувствуется. Возможно, сказались отъезды защитников и Шиманьски в центре. Но пока той игры нет.

- Были ли для вас неожиданные результаты? Например, ЦСКА потерял очки в игре с «Пари НН».

- ЦСКА пока находится в стадии становления. Поэтому такие результаты могут быть. Даже не счет, а содержание игры москвичей вызывает вопросы. Вылезли наружу проблемные места «армейцев», и пока рано говорить, что они могут составить конкуренцию «Зениту».

- Как оцените разгром «Локомотива» в Питере?

- В первом тайме уже было видно, что «Зенит» переигрывает «железнодорожников», хотя москвичи еще сопротивлялись. Во втором - после гола, особенно второго мяча, команда посыпалась и практически перестала оказывать сопротивление. Это вызывает удивление, потому что и первый, и второй тренеры у «Локомотива» немцы. А немецкий футбол всегда базируется на физике и дисциплине. Но пока команда играет минут 60-65, а потом рассыпается. Ее не хватает на всю игру. А так в «Локомотиве» собраны квалифицированные футболисты, впереди Изидор и Камано, которые могут обыграть один в один, отдать пас, завершить атаку. Но командной игры пока еще не вырисовывается.

- Если команда рассыпается после пропущенного мяча, это говорит, что ей не достает характера?

- Что касается «Локомотива», его физики не хватило, чтобы выдержать такой темп. А когда физики не хватает, идут такие удаления, как у Баринова, от отчаяния. Потому что обычно Баринов перепахивает в отборе, везде участвует, но пока команда явно не готова выдерживать девяносто минут.

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- У «Зенита» вообще есть недочеты в игре или слабые места?

- Есть. Тот же «Локомотив» показал, что когда быстро переходишь из обороны в атаку, когда появляются зоны и туда доставляют мяч, тем более, когда люди могут спокойно там обыгрывать один в один, у «Зенита» сзади возникают большие проблемы.

- У «Спартака» получилась вторая разгромная победа. Как вам «красно-белые» при Абаскале?

- В первом тайме москвичи разорвали «Оренбург». Что хотели, то и делали. Могли и пять забить, и больше. А на второй тайм вышли, пропустили мяч. Доигрывали встречу. В конце могли еще забить. Но пока рано говорить о силе «Спартака», потому что соперники не те. Сейчас будут команды посерьезнее, будет видно. Пока команда в стадии становления, показывает атакующий футбол. В ней собраны люди, которые могут и отдавать, и завершать. Пока Мозеса больше используют в центре. Тренер считает, что он там больше пользы принесет. Зобнина ставят слева в полузащите. Тренер ищет лучшие сочетания. Надо дальше смотреть, что из этого получится. На сегодня по игре что-то вырисовывается в атаке. А сзади тоже есть проблемы, как у всех атакующих команд. Нет баланса.

Елена Григорьевская