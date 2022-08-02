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«Он вспыхивал и разрушал арбитра»: Карасёв назвал самого нервного футболиста

02 Августа 2022 • 10:34 Комментировать

Российский футбольный рефери Сергей Карасёв назвал самого эмоционального игрока, с которым когда-либо пересекался на поле. По его словам, это экс-полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум.

«Вернблум просто вспыхивал. Он полностью разрушает арбитра, постоянно в импульсивной манере что-то говорит. Но когда показываешь ему желтую, после этого его не слышно», - приводятся слова арбитра на сайте телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что скандинавский футболист защищал цвета «армейцев» с 2012 по 2018 год. За ЦСКА Понтус провел 224 поединка, отметившись 22 забитыми мячами и 12 ассистами. Швед объявил о завершении карьеры в 2021 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Карасёв Понтус Вернблум
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