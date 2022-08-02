Семак: «Не ожидал, что продержусь в «Зените» так долго»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался относительно своей работы у руля «сине-бело-голубых».

«Не ожидал, что смогу продержаться здесь так долго. Говорю это совершенно искренне. Благодарен клубу и игрокам», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что Семак занял пост главного тренера петербургского коллектива в 2018 году. Под его руководством «Зенит» четыре раза подряд выиграл Премьер-лигу.

В новом сезоне «сине-бело-голубые» стартовали с двух побед и одной ничьей. После трех проведенных туров подопечные Семака лидируют в турнирной таблице, опережая «Спартак» по дополнительным показателям.