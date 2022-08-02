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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Не ожидал, что продержусь в «Зените» так долго»

02 Августа 2022 • 09:19 Комментировать

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался относительно своей работы у руля «сине-бело-голубых».

«Не ожидал, что смогу продержаться здесь так долго. Говорю это совершенно искренне. Благодарен клубу и игрокам», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что Семак занял пост главного тренера петербургского коллектива в 2018 году. Под его руководством «Зенит» четыре раза подряд выиграл Премьер-лигу.

В новом сезоне «сине-бело-голубые» стартовали с двух побед и одной ничьей. После трех проведенных туров подопечные Семака лидируют в турнирной таблице, опережая «Спартак» по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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