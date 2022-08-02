Губерниев готов заменить Федуна в «Спартаке»

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о возможной работе в руководстве московского «Спартака». Ранее появилась информация, что Леонид Федун может покинуть пост президента «красно-белых».

«В качестве владельца я справился бы. Я бы пошел. Но пока у меня таких денег нет, хоть я и акционер «Лукойла», - передает слова журналиста Sport24.

Напомним, что в качестве преемника Федуна называется бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

В новом розыгрыше чемпионата России «Спартак» стартовал с двух побед и ничейного результата. После трех проведенных туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают второе место в турнирной таблице.