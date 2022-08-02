Ловчев рассказал, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, чего не хватает столичной команде для борьбы за чемпионский титул в Премьер-лиге.

В интервью «Матч ТВ» эксперт призвал руководство «красно-белых» усилить оборонительную линию.

«Хлусевич, Чернов, Джикия, Литвинов, Рыбус - это не серьезная защита, чтобы претендовать на золото», - считает Ловчев.

В трех стартовых турах чемпионата России «народная команда» отпраздновала три победы и один раз сыграла вничью. «Спартак» с семью набранными очками занимает второе место в таблице, уступая лишь петербургскому «Зениту».