ЦСКА покупает уругвайского футболиста

Уругвайский защитник Энцо Хоакин Соса Романьюк, выступающий у себя на родине за «Насьональ», может продолжить карьеру в российском чемпионате.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Гонсало Ронки, 20-летнего футболиста подписывает московский ЦСКА. «Армейцы» приобрели 70 процентов прав на игрока.

В настоящий момент центральный защитник выступает в аренде за «Ливерпуль» Монтевидео. За его спиной матчи в составе юношеской сборной Уругвая.

После трех туров чемпионата России ЦСКА набрал семь баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице.