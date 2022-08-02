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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА покупает уругвайского футболиста

02 Августа 2022 • 07:26 Комментировать

Уругвайский защитник Энцо Хоакин Соса Романьюк, выступающий у себя на родине за «Насьональ», может продолжить карьеру в российском чемпионате.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Гонсало Ронки, 20-летнего футболиста подписывает московский ЦСКА. «Армейцы» приобрели 70 процентов прав на игрока.

В настоящий момент центральный защитник выступает в аренде за «Ливерпуль» Монтевидео. За его спиной матчи в составе юношеской сборной Уругвая.

После трех туров чемпионата России ЦСКА набрал семь баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Трансферы футбола - лето 2022 Энцо Хоакин Соса Романьюк
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