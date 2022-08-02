Канчельскис высказался о возможном уходе Федуна из «Спартака»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис, ныне выступающий в роли футбольного эксперта, поделился мнением о возможных изменениях в руководстве московского «Спартака». Ранее сообщалось, что с поста президента клуба может уйти Леонид Федун. На его место сватают бывшего главу РПЛ Ашота Хачатурянца.

«Не думаю, что сразу появится результат, когда Хачатурянц придёт. Какие-то изменения будут, но всё постепенно. Может, он год поработает и уйдёт», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Премьер-лиги «Спартак» одержал две победы и один раз сыграл вничью. Команда с семью баллами располагается на втором месте в турнирной таблице.