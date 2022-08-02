Экс-форвард «Манчестер Юнайтед»: «Зарема уничтожает и убивает «Спартак»

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о Зареме Салиховой, жене владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

«Она уничтожает и убивает «Спартак», а потом рассказывает сказки. Приглашает дилетантов и жуликов. Женщин вообще нельзя подпускать к футболу», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что в прошлом сезоне «красно-белые» стали обладателями кубка России, а вот в Премьер-лиге провалились, заняв лишь десятое место.

В новом розыгрыше чемпионата России команда под руководством Гильермо Абаскаля набрала семь баллов и идет на втором месте, уступая лишь петербургскому «Зениту».