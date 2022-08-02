Сычёв высказался о конкуренции в РПЛ

Бывший форвард московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о конкуренции в российском чемпионате. Напомним, что последние четыре года чемпионом страны становился петербургский «Зенит».

«У «Зенита» сильные игроки. Когда они выкладываются на полную, шансов у соперников особо нет. Но интрига существует, а это самое главное», - передает слова Дмитрия «Матч ТВ».

По итогам трех туров Премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали семь баллов и располагаются на первой строчке в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Сергея Семака проведут на выезде с грозненским «Ахматом».