Сычёв назвал бразильцев «Зенита» патриотами России

Экс-нападающий столичного «Локомотива» и национальной сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о том, почему многие бразильские футболисты решили остаться в петербургском «Зените», хотя могли приостановить контракт, воспользовавшись нововведением ФИФА.

«Как «Зенит» смог сохранить своих бразильцев? Может, они патриоты нашей страны», - передает слова эксперта сайт телеканала «Матч ТВ».

Петербургский клуб после трех сыгранных туров является лидером российской Премьер-лиги. На счету команды Сергея Семака семь набранных баллов.

Напомним, что «Зенит» четыре раза подряд становился чемпионом страны.