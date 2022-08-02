Вагнер Лав назвал самые важные клубы в карьере

Опытный бразильский форвард Вагнер Лав, поигравший в российском чемпионате за московский ЦСКА, поведал о самом значимом клубе в своей карьере.

«В Бразилии таким клубом является «Коринтианс». Это без вопросов. С этой командой я выигрывал трофеи и оставил здесь значительный след. За этот клуб я забивал важные голы.

Однако московский ЦСКА – это что-то особенное. Там я провел семь лет и выиграл кубок УЕФА. Поэтому в Бразилии самый важный клуб для меня «Коринтианс», а за границей – ЦСКА», - цитирует Вагнера Globo TV.

Напомним, что Лав недавно заключил контракт с клубом «Спорт Ресифи».