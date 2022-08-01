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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Когда закрывается трансферное окно в России

01 Августа 2022 • 22:07 Комментировать

Решение ФИФА разрешить легионерам на год покинуть Премьер-лигу больно ударило по российским клубам. Иностранных звездных игроков все меньше, и хорошо если за них можно выручить неплохие деньги, как получилось у «Локомотива» с Алексисом Бека Бека (12 млн евро).

Летом РПЛ покинули Юри Алберто, Себастьян Шиманьски, Фабиан Бальбуэна, Гильермо Варела, Тони де Вильена, Гжегож Крыховяк, Чидера Эджуке, Ян Кухта, Эсекель Понсе, Джордан Ларссон, Самуэль Жиго и другие.

На их место пришли Хорхе Карраскаль, Лукас Фассон, Роберто Фернандес, Виктор Мендес, Марко Раконьяц и другие не столь известные футболисты.

Что касается внутренних трансферов, отметим переходы Матео Кассьерры и Родригао из «Сочи» в «Зенит», Гамида Агаларова в «Ахмат», Антона Зиньковского в «Спартак», Даниила Уткина и Николая Комличенко в «Ростов».

Впрочем, трансферное окно открыто до 8 сентября, и можно рассчитывать на новые переходы, в том числе игроков, которые по тем или иным причинам не смогли попасть в топ-чемпионаты, где «форточка захлопывается» на неделю раньше.

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