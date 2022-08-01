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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валуев высказался о низкой посещаемости на матчах РПЛ

01 Августа 2022 • 19:35 Комментировать (1)

Депутат Госдумы Николай Валуев, являющийся бывшим чемпионом мира по боксу, высказался о существенном падении посещаемости игр чемпионата России по футболу на фоне введения паспорта болельщика.

«Недовольство паспортом болельщика и пониженная посещаемость после его введения – не повод как-либо пересматривать систему Fan ID или отменять ее. Эта ситуация напоминает картину с введением масочного режима в метро. Вначале тоже были возмущения и проблемы, а потому все нормально заработало. Так будет и здесь. Уверен, со временем все наладится», - приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Николай отметил, что введение Fan ID никак не помешает футболу, и отмены закона добиться будет нельзя. «Поэтому всем желающим смотреть футбол на стадионе нужно просто оформить Fan ID и спокойно посещать игры любимой команды», - добавил бывший спортсмен.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России РПЛ паспорт болельщика fan id
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