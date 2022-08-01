​Известный в прошлом арбитр Ирматов подтвердил вхождение в состав ЭСК РФС

Состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза в обозримом будущем пополнит Равшан Ирматов. Это известный в прошлом арбитр из Узбекистана, который может похвастаться работой на трёх чемпионатах мира. Ирматов подтвердил своё вхождение в состав ЭСК.

«Скоро начну помогать комиссии - буду давать свои комментарии по тем или иным моментам», - высказался Ирматов для Metaratings.

Напомним, что ЭСК РФС рассматривает судейские решения по запросам клубов. На основании выводов ЭСК КДК может принимать свои решения, например, об отмене красных карточек.

После трёх туров РПЛ на вершине таблицы располагаются «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.