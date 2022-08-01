​Уткин видит проблему Дзюбы в щедрости «Зенита»

Известный журналист Василий Уткин высказался об Артёме Дзюбе. После ухода из «Зенита» нападающий никак не может найти себе новый клуб. Поговаривают, что такая ситуация обусловлена высокими запросами 33-летнего футболиста по заработной плате.

«Зенит» - самый щедрый российский клуб по зарплатам. А когда футболист уходит, оказывается, что таких денег больше никто не платит. А хочется», - высказался Уткин в своей программе «Вечерний Уткин».

Как известно, в настоящий момент для поддержания формы Артём Дзюба тренируется с казанским «Рубином».

Напомним, что из «Зенита» Артём Дзюба ушёл по завершению прошлого сезона в связи с истечением срока контракта.