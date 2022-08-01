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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин видит проблему Дзюбы в щедрости «Зенита»

01 Августа 2022 • 19:16 Комментировать (1)

Известный журналист Василий Уткин высказался об Артёме Дзюбе. После ухода из «Зенита» нападающий никак не может найти себе новый клуб. Поговаривают, что такая ситуация обусловлена высокими запросами 33-летнего футболиста по заработной плате.

 «Зенит» - самый щедрый российский клуб по зарплатам. А когда футболист уходит, оказывается, что таких денег больше никто не платит. А хочется», - высказался Уткин в своей программе «Вечерний Уткин».

Как известно, в настоящий момент для поддержания формы Артём Дзюба тренируется с казанским «Рубином».

Напомним, что из «Зенита» Артём Дзюба ушёл по завершению прошлого сезона в связи с истечением срока контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Василий Уткин Артём Дзюба
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