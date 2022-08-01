Всё идёт к тому, что Леонид Федун выйдет из управления «Спартаком», и у клуба появится новый руководитель. В прессе обсуждается ряд кандидатур – Александр Матыцын, Ашот Хачатурянц и даже Сергей Прядкин.

Кандидатом номер один всё же считается Ашот Хачатурянц, который недавно оставил должность президента Российской премьер-лиги. Если же Хачатурянц не согласится управлять «Спартаком», то в «Лукойле» обратятся к другим представителям из шорт-листа. В этом списке есть Александр Алаев, который в настоящий момент исполняет обязанности главы РПЛ. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.