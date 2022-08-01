​«Динамо» выступило с заявлением по поводу побега Варелы

Гильермо Варела буквально сбежал из «Динамо» во «Фламенго», хотя не так давно он успел заявить о готовности провести в Москве оставшийся по контракту сезон.

Пресс-служба «Динамо» выступила с заявлением по поводу ухода уругвайского игрока. «Бело-голубые» обращают внимание на тот факт, что российские СМИ говорят об «аренде» Варелы, ссылаясь на информацию с сайта «Фламенго». «Динамо» отмечает, что клуб не согласовывал трансфер Варелы ни с футболистом, ни с «Фламенго».

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что Гильермо Варела приостановил контракт с «Динамо», воспользовавшись поправкой ФИФА. Уругваец больше не сыграет за «бело-голубых», ведь его соглашение с клубом рассчитано до конца следующего сезона.