Уткин: «Чемпионат России пал уровнем мастерства»

Комментатор и блогер Василий Уткин оценил уровень Российской премьер-лиги.

«Чемпионат России пал уровнем мастерства. Это плохо, но этого не надо бояться и снобировать», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Блогер отметил, что сейчас ни у кого нет завышенных ожиданий от матчей РПЛ, поэтому если складывается интересный сюжет, то люди получают больше эмоций, чем то, на что рассчитывали изначально.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав семь очков. Столько же баллов имеют «Спартак» и ЦСКА, но уступают «сине-бело-голубых» по дополнительным показателям.