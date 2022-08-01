​Депутат Госдумы Роднина исключила вариант с отменой закона о Fan ID

Ирина Роднина, являющаяся депутатом Госдумы, высказалась по поводу внедрения в России системы Fan ID. Теперь для покупки билета болельщики должны иметь электронный паспорт. Впрочем, система внедряется постепенно – пока что она работает лишь на шести стадионах клубов Российской премьер-лиги.

Роднина исключает вариант, при котором власти отменят закон о Fan ID.

«Люди всегда чем-то недовольны, а речи об отмене Fan ID быть не может. Закон принят, болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством», - высказалась Роднина для «РБ Спорт».

По мнению Родниной, ситуация с посещаемостью матчей со временем наладится. Как известно, на стадионах с работающей системой Fan ID собирается мало зрителей.