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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Депутат Госдумы Роднина исключила вариант с отменой закона о Fan ID

01 Августа 2022 • 16:29 Комментировать

Ирина Роднина, являющаяся депутатом Госдумы, высказалась по поводу внедрения в России системы Fan ID. Теперь для покупки билета болельщики должны иметь электронный паспорт. Впрочем, система внедряется постепенно – пока что она работает лишь на шести стадионах клубов Российской премьер-лиги.

Роднина исключает вариант, при котором власти отменят закон о Fan ID.

«Люди всегда чем-то недовольны, а речи об отмене Fan ID быть не может. Закон принят, болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством», - высказалась Роднина для «РБ Спорт».

По мнению Родниной, ситуация с посещаемостью матчей со временем наладится. Как известно, на стадионах с работающей системой Fan ID собирается мало зрителей.

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Евро-Футбол.Ру,
fan id Ирина Роднина
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