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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Хачатурянц хочет сохранить Абаскаля, когда заменит Федуна в «Спартаке» – источник слухи

01 Августа 2022 • 15:46 Комментировать

В ближайшее время руководителем «Спартака» вместо Леонида Федуна должен стать Ашот Хачатурянц. По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», предложение экс-главе РПЛ действительно было сделано. Вопрос практически решён, хотя формально Хачатурянц предложение ещё не принял.

Согласно информации источника, Ашоту Хачатурянцу нравится Гильермо Абаскаль. Бывший президент РПЛ хотел бы, чтобы тренер остался и продолжил работу с командой.

Напомним, что после трёх туров Российской премьер-лиги «Спартак» входит в тройку лидеров. Команда Гильермо Абаскаля набрала семь очков, как «Зенит» и ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Ашот Хачатурянц Гильермо Абаскаль
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