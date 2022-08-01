Экс-игрок «Майнца» Кунхе: «Шварцу должны дать карт-бланш в «Герте»

Бывший игрок «Майнца» Стефан Кунхе в эксклюзивном интервью для сетевого изданияоценил шансы Сандро Шварца на успех во главе «Герты». Напомним, что немец до недавних пор возглавлял московское «Динамо».

«Я видел матч «Герты». К сожалению, команда вылетела из кубка Германии. Возможно, случилась недооценка соперника, который явно уступает в уровне. А вот серия пенальти всегда лотерея».

Вы ведь играли вместе с Сандро, каким он был игроком?

«Сандро старше меня на пару лет, когда я пришел из молодежки он уже был состоявшимся игроком. Он много помогал молодым футболистам, хотя сам был не так уж старше тех, кому он старался помочь адаптироваться. Сандро определенно больше общался с теми, кто пришел из второй команды, чем со старожилами».

Думали, что он может стать тренером?

«Когда мы играли с ним, он все-таки еще был очень молод для таких мыслей, но то, что я говорил о нем и помощи молодым футболистам могло натолкнуть на такие мысли».

Вылет из кубка Германии может повлиять на настроения в «Герте»?

«Это очень досадно, однако я думаю, что это не так сильно скажется. В руководстве просчитывали все, когда приглашали Шварца. Он считается молодым и перспективным тренером, умеющим работать с молодыми игроками. «Герта» заточена на большие свершения в будущем, так что ему должны дать карт-бланш. Хотя, усилить состав время есть, это бы помогло ему».