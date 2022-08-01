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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федун и Салихова собираются покинуть Россию

01 Августа 2022 • 14:44 Комментировать

В последние дни в прессе активизировались слухи о выходе Леонида Федуна из управления «Спартаком». На должность руководителя московского клуба СМИ выдвинули уже троих кандидатов – Александра Матыцына, Ашота Хачатурянца и Сергея Прядкина.

Между тем, телеграм-канал «Раздевалка» располагает информацией о том, что после передачи дел «Спартака» преемнику Леонид Федун покинет Россию вместе со своей супругой Заремой Салиховой.

Стоит напомнить, что в конце июня Леонид Федун ушёл с должности вице-президента «Лукойла». Причина – достижение пенсионного возраста и семейные обстоятельства.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Зарема Салихова
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