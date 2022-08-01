​Назван ещё один кандидат на замену Федуну в «Спартаке»

Разговоры о возможном уходе Леонида Федуна из управления «Спартаком» остаются на повестке дня в средствах массовой информации и, как следствие, в кругах болельщиков. По данным телеграм-канала Brief, главным кандидатом на замену Леониду Федуну на текущий момент является Сергей Прядкин. Согласно информации источника, кандидатуру Прядкина поддерживает Александр Матыцин, который является первым вице-президентом «Лукойла».

Отмечается, что при назначении Сергея Прядкина в «Спартак» должен вернуться Томас Цорн, который сейчас работает в «Локомотиве».

Ранее СМИ говорили о том, что Леонида Федуна в «Спартаке» заменит Ашот Хачатурянц. Он возглавлял РПЛ после ухода с должности президента организации Сергея Прядкина.