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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» не будет жаловаться на судейство весь сезон – заявление

01 Августа 2022 • 14:19 Комментировать

«Факел» разместил заявление на страницах своего официального сайта. Воронежский клуб на протяжении всего сезона решил не направлять в ЭСК жалобы на судейские решения.

Роман Асхабадзе, который занимает должность генерального директора «Факела», объяснил такую позицию клуба двумя моментами. Во-первых, в «Факеле» понимают, что судьи могут допускать ошибки под давлением, будучи людьми. Во-вторых, воронежский клуб таким образом выражает доверие к судейскому корпусу.

После трёх туров чемпионата России «Факел» имеет в своём активе два зачётных балла. Команда разошлась миром с «Краснодаром» и «Динамо», а также проиграла «Ахмату».

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Роман Асхабадзе
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