«Факел» не будет жаловаться на судейство весь сезон – заявление

«Факел» разместил заявление на страницах своего официального сайта. Воронежский клуб на протяжении всего сезона решил не направлять в ЭСК жалобы на судейские решения.

Роман Асхабадзе, который занимает должность генерального директора «Факела», объяснил такую позицию клуба двумя моментами. Во-первых, в «Факеле» понимают, что судьи могут допускать ошибки под давлением, будучи людьми. Во-вторых, воронежский клуб таким образом выражает доверие к судейскому корпусу.

После трёх туров чемпионата России «Факел» имеет в своём активе два зачётных балла. Команда разошлась миром с «Краснодаром» и «Динамо», а также проиграла «Ахмату».