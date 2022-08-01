Хачатурянц пока не согласился стать главой «Спартака»

Экс-президент Премьер-лиги Ашот Хачатурянц пока не дал согласия на работу в столичном клубе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, который знаком с ситуацией.

«Хачатурянц - основной кандидат, но окончательного ответа он не дал. Но вероятность того, что это произойдёт - большая», - сказал источник.

Ранее в прессе появилась информация, что Леонид Федун покинет пост президента «Спартака», а его преемником станет Хачатурянц. Ранее он занимал пост главы российской Премьер-лиги.

Напомним, что Федун занимает пост президента «красно-белых» с 2004 года.

В прошлом сезоне «народная команда» финишировала на десятом месте в РПЛ и стала обладателем кубка России.