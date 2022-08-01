В «Спартаке» отреагировали на новость об уходе Федуна

Сегодня, 1 августа, в российской прессе появилась новость о том, что экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц заменит Леонида Федуна на посту президента московского «Спартака». Об этом высказался руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

«Нам о таких перестановках неизвестно. На фоне разных слухов такие новости будут появляться регулярно, относимся к этому спокойно», - приводит слова Зеленова «Спорт-экспресс».

«Спартак» стартовал в новом розыгрыше чемпионата России с двух побед и ничейного результата. После трех туров «красно-белые» с семью набранными очками занимают второе место в турнирной таблице.